В Петербурге обсудили вопросы развития водного транспорта

Короткая ссылка
В петербургском заксобрании обсудили вопросы развития отрасли судоходства и паромного сообщения.
В Петербурге обсудили вопросы развития водного транспорта
  • Gettyimages.ru
  • © Alexei Polyansky / EyeEm

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметил на выездном заседании парламентской комиссии по транспорту глава комитета по туризму Сергей Корнеев, Петербург третий год подряд теряет платёжеспособного иностранного туриста, который всегда охотно пользовался прогулками по воде. В нынешних условиях, считает Корнеев, необходимо разрабатывать новые привлекательные маршруты для пассажиров.

Спикер городского парламента Александр Бельский считает, что в условиях санкций город может трансформировать и паромное сообщение.

«Петербург — большой регион, который привлекает много туристов. Есть Ленинградская область и город Выборг. Это исторический центр, которому мы не уделяем должного внимания. Есть Калининград. Можно наладить паромное сообщение между тремя регионами, если все поддержат эту инициативу. Чтобы стимулировать развитие этих направлений, возможно, потребуется федеральное субсидирование», — предложил глава петербургского парламента.

Ранее «Известия» сообщали, что сезон речной навигации в Москве стартует 24 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить