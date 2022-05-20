В Петербурге обсудили вопросы развития водного транспорта

В петербургском заксобрании обсудили вопросы развития отрасли судоходства и паромного сообщения.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Как отметил на выездном заседании парламентской комиссии по транспорту глава комитета по туризму Сергей Корнеев, Петербург третий год подряд теряет платёжеспособного иностранного туриста, который всегда охотно пользовался прогулками по воде. В нынешних условиях, считает Корнеев, необходимо разрабатывать новые привлекательные маршруты для пассажиров.

Спикер городского парламента Александр Бельский считает, что в условиях санкций город может трансформировать и паромное сообщение.

«Петербург — большой регион, который привлекает много туристов. Есть Ленинградская область и город Выборг. Это исторический центр, которому мы не уделяем должного внимания. Есть Калининград. Можно наладить паромное сообщение между тремя регионами, если все поддержат эту инициативу. Чтобы стимулировать развитие этих направлений, возможно, потребуется федеральное субсидирование», — предложил глава петербургского парламента.

Ранее «Известия» сообщали, что сезон речной навигации в Москве стартует 24 апреля.