Психолог Смирнова назвала способы помочь детям пережить предэкзаменационный стресс

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Педагог-психолог школы № 1505 «Преображенская» Ольга Смирнова дала советы родителям, как помочь детям перенести экзамены без стресса и волнений.
Психолог Смирнова назвала способы помочь детям пережить предэкзаменационный стресс
  • Gettyimages.ru
  • © Siriporn Wongmanee / EyeEm

Об этом она рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

Умению сдавать экзамены обычно никто специально не обучает, вместе с тем приобрести такие навыки очень полезно. Эксперты рекомендуют не пытаться избавить детей от предэкзаменационного стресса полностью — в небольших количествах он помогает мобилизоваться на преодоление трудностей. Учителя и психологи направляют усилия на более точное информирование ребёнка и родителей о том, как, в какой форме будет проходить экзамен, включая требования и правила, которые должен знать и соблюдать учащийся.

Родителям, в свою очередь, желательно направить усилия на снижение тревоги и беспокойства и создание условий для занятий.

«Следите, чтобы сдача экзамена не была единственной целью для вас и вашего ребёнка, сводя весь смысл его жизни к преодолению определённой оценочной планки. Проговорите с ребёнком запасные варианты поведения на случай неудачи на экзамене», — посоветовала специалист.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области более 35 тыс. девятиклассников будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году.

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