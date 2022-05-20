Психолог Чапчикова рассказала, как установить доверительные отношения с подростками

Психолог Екатерина Чапчикова рассказала, почему подросток может избегать общения с родителями, и что нужно сделать, чтобы в семье установились доверительные отношения.

«Подросток может избегать общения с родителями, если оно вызывает у него неприятные эмоции, такие как обида, стыд, чувство вины. Например, когда отец и мать постоянно стимулируют его «стать лучше», критикуя и сравнивая с более успешными сверстниками», — объяснила она в беседе с «Москвой 24».

Психолог добавила, что одна из важных задач этого возраста — сепарация от родителей, осознание себя как личности.

Начинайте разговор с того, что ребёнку интересно, посоветовала Чапчикова.

Детям важно чувствовать, что их любят просто так, и знать, что родителям можно рассказать всё, добавила она.

Ранее доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, когда родителям стоит показать ребёнка психологу.