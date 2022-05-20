Delivery Club сообщил об утечке в сеть данных о совершённых пользователями заказах
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«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты. Делаем всё возможное для предотвращения распространения данных», — сказали РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что в ведомстве считают необходимым ужесточить ответственность, вплоть до уголовной, за хищение и торговлю персональными данными.
23 марта Роскомнадзор составил протокол на ООО «Яндекс.Еда» по факту утечки данных клиентов.