Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить материалы с фейками о спецоперации

Короткая ссылка
Роскомнадзор потребовал от англоязычной версии Википедии удалить материалы, которые содержат недостоверную информацию о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.
Роскомнадзор потребовал от Википедии удалить материалы с фейками о спецоперации
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

«Генеральная прокуратура России направила требование в Роскомнадзор в отношении двух материалов, размещённых на страницах англоязычной версии Википедии», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что материалы содержат недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции на территории Украины, а также об атаках на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры.

За неудаление противоправной информации российским законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 4 млн рублей.

Ранее суд в Москве взыскал ещё 2 млн рублей с Wikimedia Foundation (фонда, поддерживающего работу Википедии) за неудаление статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить