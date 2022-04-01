Эксперт Самойленко перечислил альтернативы порталу «Википедия»

Управляющий партнёр коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко назвал альтернативы порталу «Википедия» в России.

«Нужно понимать, что в России есть не только Википедия, но и отечественные порталы, такие как «Большая российская энциклопедия», «Рубрикон», «Викизнание». Информация не исчезнет с просторов интернета, а так как спрос на качественные материалы всегда будет высок, место ушедшего сайта могут занять другие ресурсы, которые, как и в случае с Википедией, заполняют российские пользователи», — рассказал Самойленко в беседе с «Известиями».

Он также отметил, что после составления протокола Роскомнадзор предоставит порталу время для устранения нарушений.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление противоправной информации.