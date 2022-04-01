Эксперт Самойленко перечислил альтернативы порталу «Википедия»
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«Нужно понимать, что в России есть не только Википедия, но и отечественные порталы, такие как «Большая российская энциклопедия», «Рубрикон», «Викизнание». Информация не исчезнет с просторов интернета, а так как спрос на качественные материалы всегда будет высок, место ушедшего сайта могут занять другие ресурсы, которые, как и в случае с Википедией, заполняют российские пользователи», — рассказал Самойленко в беседе с «Известиями».
Он также отметил, что после составления протокола Роскомнадзор предоставит порталу время для устранения нарушений.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление противоправной информации.