Суд оштрафовал Wikimedia ещё на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации

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Суд в Москве взыскал ещё 2 млн рублей с Wikimedia Foundation (фонда, поддерживающего работу Википедии) за неудаление статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине.
Суд оштрафовал Wikimedia ещё на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации
  • Gettyimages.ru
  • © Chalirmpoj Pimpisarn / EyeEm

Об этом информирует РИА Новости.

«Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — заявил судья Тимур Вахрамеев.

В частности, две статьи содержат информацию об изготовлении пороха.

«Данная информация квалифицирована как запрещённая», — пояснил Вахрамеев.

Ранее суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.

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