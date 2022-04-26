Суд оштрафовал Wikimedia ещё на 2 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации
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Об этом информирует РИА Новости.
«Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей», — заявил судья Тимур Вахрамеев.
В частности, две статьи содержат информацию об изготовлении пороха.
«Данная информация квалифицирована как запрещённая», — пояснил Вахрамеев.
Ранее суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе спецоперации на Украине.