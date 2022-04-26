Суд оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине

Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (фонд, поддерживающий работу Википедии) на 3 млн рублей за неудаление статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине.

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«Wikimedia Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России... Назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи. 15 апреля мировой суд Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google, а также Wikimedia Foundation, составленные в связи с неудалением запрещённого контента касательно специальной военной операции по защите Донбасса.