Суд оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation (фонд, поддерживающий работу Википедии) на 3 млн рублей за неудаление статей о действиях российской армии во время спецоперации на Украине.
Суд оштрафовал Wikimedia на 3 млн рублей за неудаление фейков о спецоперации на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

«Wikimedia Inc. признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России... Назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей», — приводит РИА Новости слова судьи.

15 апреля мировой суд Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google, а также Wikimedia Foundation, составленные в связи с неудалением запрещённого контента касательно специальной военной операции по защите Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить