Суд изучит протоколы к Google и Wikimedia за неудаление фейков о спецоперации на Украине

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Мировой суд Москвы зарегистрировал административные протоколы в отношении компании Google, а также Wikimedia Foundation (фонд, поддерживающий работу Википедии), составленные в связи с неудалением запрещённого контента касательно специальной военной операции по защите Донбасса.
Суд изучит протоколы к Google и Wikimedia за неудаление фейков о спецоперации на Украине
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба суда.

«В суд поступили... два административных протокола в отношении Google», — приводит ТАСС сообщение.

Кроме того, суд получил два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation.

Обе компании привлекаются к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, а также за призывы к экстремизму.

Им грозит штраф в размере до 12 млн рублей.

Судебные заседания назначены к рассмотрению на 21 апреля.

В феврале Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads.

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google снять на территории Украины все ограничения с YouTube-каналов таких российских средств массовой информации, как РБК, «Звезда» и Sputnik.

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