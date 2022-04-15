Суд изучит протоколы к Google и Wikimedia за неудаление фейков о спецоперации на Украине
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба суда.
«В суд поступили... два административных протокола в отношении Google», — приводит ТАСС сообщение.
Кроме того, суд получил два административных протокола в отношении Wikimedia Foundation.
Обе компании привлекаются к административной ответственности из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине, а также за призывы к экстремизму.
Им грозит штраф в размере до 12 млн рублей.
Судебные заседания назначены к рассмотрению на 21 апреля.
В феврале Роскомнадзор потребовал от Google ограничить доступ к недостоверным материалам в рамках контекстной рекламы Google Ads.
Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google снять на территории Украины все ограничения с YouTube-каналов таких российских средств массовой информации, как РБК, «Звезда» и Sputnik.