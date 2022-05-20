Около 35 тысяч предпринимателей воспользовались услугами сервиса поддержки бизнеса Москвы

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о результатах работы Центра поддержки экономики Москвы, где второй месяц действует сервис по автоматическому подбору федеральной и региональной помощи для бизнеса в условиях санкционного давления.

Об этом пишет kp.ru.

Компаниям предлагается пакет различных мер. Среди них, например, отсрочка платежей по аренде или уменьшение ставки по ней, налоговые льготы, субсидии, гранты и кредиты. Услугами сервиса за первый месяц работы смогли воспользоваться около 35 тыс. столичных предпринимателей.

По его словам, каждый день посещают сайт Центра в поисках необходимой информации более 1 тыс. предпринимателей, сообщает НСН.

За прошедший месяц было зафиксировано около 100 тыс. просмотров ресурса, 75% из них пришлись на сервис по автоматическому подбору мер поддержки, добавил вице-мэр.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко рассказал о работе по оптимизации требований к российскому бизнесу, а также о росте числа услуг, которые стали доступны благодаря цифровизации.