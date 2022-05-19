В кабмине рассказали об оптимизации контрольно-ревизионной деятельности государства
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«Если называть цифры, то порядка 140 с лишним тыс. требований (к бизнесу. — RT) были отменены. То есть в доле это примерно чуть более 30%, причём это касается абсолютно всех отраслей, начиная от стройки и заканчивая пожаркой. Это действительно очень серьёзный результат, при этом по оценкам того же бизнеса, не нашего, не правительственного, а бизнес делал оценку», — сказал Дмитрий Григоренко в разговоре с НТВ.
По его словам, инвентаризация и актуализация требований ежегодно позволяет бизнесу экономить порядка 200 млрд рублей.
Также Григоренко рассказал, что в разы увеличится количество лицензий и разрешений, которые можно получать через портал госуслуг. По его словам, в этом году предприниматели смогут получать до 100 видов разрешений онлайн.
Ранее НСН сообщала, что Центр поддержки экономики Москвы запустил сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей.