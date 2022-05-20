Психолог Девятка назвала признаки эмоционального выгорания

Семейный психолог, супервизор Анна Девятка рассказала о симптомах и причинах эмоционального выгорания.

При выгорании человек чувствует себя как сгоревшая спичка: нервная система работает на пределе, начинаются срывы, слёзы, крики на близких, рассказала специалист в беседе с «Москвой 24».

Если такое поведение было несвойственно человеку раньше, это первый сигнал, что есть переутомление и начальная стадия выгорания. В зоне риска находятся целеустремленные люди, не умеющие отдыхать, отмечает психолог.

Профилактика эмоционального выгорания — это отдых, в процессе которого человек переключает формальную мыслительную деятельность, направленную на решение проблем, на наглядно-образное, художественное мышление. Снизить ментальное напряжение помогают и занятия спортом, отметила Анна Девятка.

Ранее психиатр, главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица в беседе с ФАН перечислил симптомы нарушенного психоэмоционального состояния.