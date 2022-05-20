Психолог Толстухина рассказала, почему пожилые люди предпочитают садоводство

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Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», психолог Олеся Толстухина объяснила, почему пожилые люди начинают тянуться к садоводству — заводят огороды, больше времени проводят на даче.
Психолог Толстухина рассказала, почему пожилые люди предпочитают садоводство
  • Gettyimages.ru
  • © Thanasis Zovoilis

Об этом она рассказала в беседе с Life.ru.

«Фактически дача для человека может стать тем полем деятельности, где все факторы и результаты контролирует он сам, чего совсем нельзя сказать об экономической и социальной действительности», — объяснила психолог.

Дачник получает удовольствие от процесса: выбирает семена ранней весной, всё лето ухаживает за растениями, а осенью собирает урожай.

К тому же работа на земле — отличный способ снять социальный стресс через физическую нагрузку, отметила она.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что более 40% россиян планируют провести майские праздники на даче, что следует из результатов опроса, проведённого сервисом Туту.ру.

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