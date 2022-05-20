Политолог Орлов назвал отличной идеей предложение о выходном дне для студентов-доноров

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение давать студентам выходной после сдачи донорской крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.

РИА Новости

По мнению эксперта, это «отличная идея». «Студентам надо понимать, что их самоотдача и гражданская ответственность ценится государством», — считает Орлов. Ранее депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, Всеволод Беликов, Александр Ржаненков и Денис Четырбок («Единая Россия») подготовили проект федерального закона, согласно которому предлагается давать студентам выходной после сдачи донорской крови, а также в день связанного с этим медицинского осмотра.