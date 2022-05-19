Фармаколог Петров напомнил о рисках самолечения

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Главный внештатный клинический фармаколог Минздрава России академик РАН Владимир Петров напомнил о рисках самолечения.
Фармаколог Петров напомнил о рисках самолечения
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«Во-первых, назначение лекарств по собственному желанию зачастую приводит к проявлению побочных или нежелательных эффектов», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, только врач может помочь в вопросе совместимости лекарственных препаратов, поскольку есть ряд средств, которые нельзя принимать вместе.

Кроме того, есть лекарства, лечение которыми требует осторожности.

«Когда кажется, что можно просто обратиться в аптеку, нужно помнить о том, что провизор не даёт план лечения. Более того, он юридически не имеет права назначать препараты», — отметил Петров.

Ранее заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» рассказал о действиях при внезапном повышении температуры.

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