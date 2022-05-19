Врач Рябов рассказал о действиях при внезапном повышении температуры

Заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы Сергей Рябов рассказал о действиях при внезапном повышении температуры.

«Температура тела выше 38 градусов — это фебрильная температура, которая требует обязательной консультации медицинского работника. Общие правила: покой, обильное питьё», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, приём жаропонижающих препаратов возможен, но это крайний вариант.

Как отметил Рябов, высокая температура у взрослого человека может быть признаком ряда заболеваний, и необходимо смотреть на общую симптоматику.

«Летом резкое повышение температуры может быть признаком теплового удара. Бывает, что температура резко повышается, а потом сама проходит, но в таких случаях тоже следует обратиться к врачу, чтобы пройти обследование и выявить изменения в организме», — уточнил врач.

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