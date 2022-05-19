Омбудсмен Волынец напомнила условия получения льготной семейной ипотеки

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец напомнила условия получения льготной семейной ипотеки.

«На программу могут рассчитывать семьи, в которых родился первый или последующий ребёнок с 1 января 2018 года до конца 2022 года. Программа действует на 15 и 30 млн до конца 2022 года», — заявила она в беседе с Nation News.

Для жителей Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга максимальный размер кредита с использованием льготной ставки увеличен до 30 млн рублей, для других регионов — до 15 млн.

«В чём уникальность того события, о котором мы говорим? Это то, что семьям разрешат сочетать ипотеку льготную и рыночную. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья», — добавила Волынец.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве выдали льготных ипотечных кредитов на 8,2 млрд рублей в апреле.