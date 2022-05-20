Опрос: 38% россиян поддерживают идею воссоздания пионерии
- РИА Новости
- © Давид Шоломович
По данным опроса, 32% респондентов высказались против данной идеи.
При этом о необходимости наличия в России детско-юношеского движения заявляют более половины опрошенных (59%).
Как отмечается в исследовании, мужчины чуть чаще женщин голосуют за воссоздание пионерии и считают идею создания детского и подросткового патриотического движения важной.
Наибольшее количество сторонников возрождения пионерии — среди родителей детей возраста до 14 лет.
«65% родителей говорят, что их детям нужна детско-юношеская организация по
образу и подобию пионерской», — утверждается в исследовании.
Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании российского движения детей и молодёжи «Большая перемена».
Законопроект был внесён в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации.
Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России не намерены возрождать пионерию.