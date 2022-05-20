Опрос: 38% россиян поддерживают идею воссоздания пионерии

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Дарья Ускова
Идею о возрождении пионерии поддерживают 38% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Опрос: 38% россиян поддерживают идею воссоздания пионерии
  • РИА Новости
  • © Давид Шоломович

По данным опроса, 32% респондентов высказались против данной идеи.

При этом о необходимости наличия в России детско-юношеского движения заявляют более половины опрошенных (59%).

Как отмечается в исследовании, мужчины чуть чаще женщин голосуют за воссоздание пионерии и считают идею создания детского и подросткового патриотического движения важной.

Наибольшее количество сторонников возрождения пионерии — среди родителей детей возраста до 14 лет.

«65% родителей говорят, что их детям нужна детско-юношеская организация по
образу и подобию пионерской», — утверждается в исследовании.

Ранее группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании российского движения детей и молодёжи «Большая перемена».

Законопроект был внесён в Госдуму 19 мая — в день 100-летия пионерской организации.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в России не намерены возрождать пионерию.

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