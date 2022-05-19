АиФ.ru представил спецпроект «100 лет пионерскому движению»

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АиФ.ru запустил спецпроект «100 лет пионерскому движению». Он состоит из 11 глав, рассказывающих о главных атрибутах пионерии.
АиФ.ru представил спецпроект «100 лет пионерскому движению»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты».

Основная идея проекта не только ностальгическая, но и образовательная. Он поможет современным детям и подросткам узнать историю организации, а также судеб пионеров-героев, принимавших участие в борьбе против фашизма.

Как заявил заместитель гендиректора по развитию цифрового направления и новым медиа ИД «АиФ» Денис Халаимов, эта тема очень востребована широкой аудиторией.

Халаимов также напомнил, что в марте 2015 года вышел спецпроект «Пионеры-герои», который стал самым популярным в истории АиФ.ru, собрав свыше миллиона посетителей.

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