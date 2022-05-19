В Челябинской области более 35 тысяч школьников будут сдавать ОГЭ в 2022 году

В Челябинской области, по данным регионального Министерства образования, более 35 тыс. девятиклассников будут сдавать основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2022 году.

Об этом сообщает URA.RU.

«Согласно расписанию, первые экзамены пройдут 19 и 20 мая. В эти дни около 2,5 тыс. участников ОГЭ будут сдавать экзамен по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам. Для проведения экзамена по иностранным языкам в Челябинской области организована работа 62 пунктов проведения экзамена (ППЭ)», — сообщили в министерстве.

Ранее НСН сообщала, что в Москве 88 тыс. школьников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ в текущем году.