Замглавы МИД Руденко прокомментировал призыв ООН открыть доступ к портам на Украине

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал призыв главы Всемирной продовольственной программы ООН Дэвида Бизли в адрес Москвы открыть доступ к морским портам на Украине.

По его словам, в сложившейся ситуации необходимо обратить внимание на весь комплекс причин, которые вызвали нынешний продовольственный кризис.

«В первую очередь это санкции, которые введены против России со стороны США и Европейского союза, которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — цитирует его ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита во Францию обсудил с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом проблему обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании СБ ООН сообщил о необходимости возвращения на мировые рынки продуктов и удобрений из России, Белоруссии и с Украины.