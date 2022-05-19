Миронов сообщил о внесённом в Госдуму проекте о временных администрациях на территориях проведения спецопераций

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Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает наделить президента России полномочиями по установлению временных администраций на территориях проведения специальных военных операций по поддержанию мира и безопасности за пределами страны.
Миронов сообщил о внесённом в Госдуму проекте о временных администрациях на территориях проведения спецопераций
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  • © Konstantin Kokoshkin

По словам председателя партии, руководителя партийной фракции в Госдуме Сергея Миронова, законопроект по данному вопросу сегодня внесён на рассмотрение Государственной думы.

«Основные тезисы проекта закона: под спецоперациями по поддержанию или восстановлению мира понимаются все операции, предпринимаемые по решению Верховного главнокомандующего ВС России. Вне зависимости от территории их проведения. Временные администрации — это временные органы исполнительной власти, которые будут защищать основные права и свободы граждан, обеспечивать безопасность их жизни, поддерживать общественный порядок, социальную защиту, а также взаимодействовать с нашими военными, на территориях, переходящих под контроль России», — сказал Миронов.

Он не исключил, что законопроект может вызвать разногласия и различные обсуждения.

«Коллеги наверняка выскажут замечания относительно границ его применения. Но уверен, если законопроект пройдёт первое чтение, во втором чтении депутаты Госдумы совместно доработают документ, чтобы в дальнейшем избежать разночтений», — отметил Миронов.

Он высказал мнение, что предлагаемый законопроект — это необходимая мера в сложившейся ситуации.

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