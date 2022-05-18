Более 20 тысяч человек прошли обследования в павильонах «Здоровая Москва» за неделю

Более 20 тыс. жителей столицы прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва», открытых неделю назад.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она напомнила, что в столичных парках работает 46 павильонов, обследование в которых можно пройти без записи.

«Важно отметить, что специально для переболевших COVID-19 в программе предусмотрены дополнительные исследования. Однако регулярно проверять здоровье важно абсолютно всем, поэтому приглашаем посетить павильоны вне зависимости от того, переболели вы коронавирусом или нет», — сказала Ракова.

При обнаружении отклонений жителей могут направить на консультацию в медучреждение.

Ранее врач высшей категории Владимир Зайцев в разговоре с Inforeactor перечислил способы замедления старения после 50 лет.