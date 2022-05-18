Более 20 тысяч человек прошли обследования в павильонах «Здоровая Москва» за неделю
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Она напомнила, что в столичных парках работает 46 павильонов, обследование в которых можно пройти без записи.
«Важно отметить, что специально для переболевших COVID-19 в программе предусмотрены дополнительные исследования. Однако регулярно проверять здоровье важно абсолютно всем, поэтому приглашаем посетить павильоны вне зависимости от того, переболели вы коронавирусом или нет», — сказала Ракова.
При обнаружении отклонений жителей могут направить на консультацию в медучреждение.
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