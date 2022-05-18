Врач Калинин рассказал о самых распространённых травмах, которые можно получить на даче

Короткая ссылка
Консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач общей практики Андрей Калинин рассказал о самых распространённых травмах, которые можно получить на даче.
Врач Калинин рассказал о самых распространённых травмах, которые можно получить на даче
  • РИА Новости

В беседе с Life.ru он заявил, что лучше всего проводить дачные работы в перчатках, чтобы избежать заноз, и тщательно выбирать обувь, чтобы предотвратить мозоли.

Также рекомендуется использовать спреи от насекомых.

Кроме того, Калинин напомнил о колотых ранах, которые можно получить при обращении с инструментами.

Врач посоветовал помнить про риск получить солнечные ожоги.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что по данным опроса, 85% россиян в предстоящий летний сезон планируют провести отдых дома и на даче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить