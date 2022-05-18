Врач Калинин рассказал о самых распространённых травмах, которые можно получить на даче

Консультант цифрового медицинского центра «Доктор рядом», врач общей практики Андрей Калинин рассказал о самых распространённых травмах, которые можно получить на даче.

В беседе с Life.ru он заявил, что лучше всего проводить дачные работы в перчатках, чтобы избежать заноз, и тщательно выбирать обувь, чтобы предотвратить мозоли.

Также рекомендуется использовать спреи от насекомых.

Кроме того, Калинин напомнил о колотых ранах, которые можно получить при обращении с инструментами.

Врач посоветовал помнить про риск получить солнечные ожоги.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что по данным опроса, 85% россиян в предстоящий летний сезон планируют провести отдых дома и на даче.