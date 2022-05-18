Врач Баллирано рассказала о возможных причинах возрастных изменений

Врач — дерматолог-косметолог, специалист лазерной хирургии, член Межрегиональной общественной организации специалистов ботулинотерапии (МООСБТ) Татьяна Баллирано рассказала о возможных причинах возрастных изменений.

«Очень часто, что касается женщин, это резкий гормональный скачок, как правило, это климактерический период, стрессовые ситуации, резкий скачок кортизола, нарушения работы щитовидной железы», — заявила она в беседе с Пятым каналом.

По её словам, с возрастом изменения происходят не только с кожей и мышцами лица, но и со скелетом.

«Падает уровень гормонов, поэтому падает выработка коллагена, эластина, гиалуроновая кислота не вырабатывается, часть аминокислот, поэтому идёт резкое старение и мышц, и апоневротического слоя, растягиваются связки, страдает качество кожи», — добавила Баллирано.

Ранее консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом», врач семейной медицины, дерматолог-косметолог Виктория Грибель рассказала, что для поддержания кожи в нормальном состоянии необходимо умываться минимум два раза в день.