Чемезов: серийное производство истребителей Checkmate начнётся в 2027 году

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что лёгкий истребитель пятого поколения Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года.

По его словам, первый лётный образец должен быть создан на рубеже 2023—2024 годов.

Чемезов отметил, что самолёт создаётся на собственные средства корпорации, без привлечения бюджетных денег.

В июле 2021 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн.

Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь также рассказал в интервью RT Arabic о перспективах российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.