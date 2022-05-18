Чемезов: серийное производство истребителей Checkmate начнётся в 2027 году
- РИА Новости
По его словам, первый лётный образец должен быть создан на рубеже 2023—2024 годов.
Чемезов отметил, что самолёт создаётся на собственные средства корпорации, без привлечения бюджетных денег.
В июле 2021 года глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что стоимость истребителя Cheсkmate составит $25—30 млн.
Глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь также рассказал в интервью RT Arabic о перспективах российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.