Российская «дочка» Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на «Федресурсе».
«Настоящим ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона... обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)», — говорится в заявлении.
Вместе с этим, как указывается в сообщении, компания также предвидит, что не сможет вскоре выполнять свои финансовые обязательства по зарплате, выходным пособиям и иным выплатам.
Ранее Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей на своём маркетплейсе Google Play.
4 марта стало известно, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.