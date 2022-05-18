Российская «дочка» Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве

Российская дочерняя компания Google намерена обратиться с заявлением о банкротстве, так как не может исполнять обязательства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы на «Федресурсе».

«Настоящим ООО «Гугл» в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона... обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)», — говорится в заявлении.

Вместе с этим, как указывается в сообщении, компания также предвидит, что не сможет вскоре выполнять свои финансовые обязательства по зарплате, выходным пособиям и иным выплатам.

Ранее Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений для российских пользователей на своём маркетплейсе Google Play.

4 марта стало известно, что Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России.