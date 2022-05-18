Опрос: четверть россиян регулярно занимается спортом на улице

Согласно данным опроса, 26% россиян не менее трёх раз в неделю занимаются спортом на улице.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса, проведённого компанией СберСтрахование и медиахолдингом Rambler&Co.

Согласно данным исследования, 34% респондентов проводят тренировки на улице один-два раза в неделю.

Так, 40% опрошенных занимаются бегом и спортивной ходьбой, 14% опрошенных любят кататься на велосипеде, 10% делают упражнения на оборудованных спортплощадках.

В опросе приняли участие 12 648 россиян.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как добиться от тренировок большего эффекта.