Опрос: четверть россиян регулярно занимается спортом на улице
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Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса, проведённого компанией СберСтрахование и медиахолдингом Rambler&Co.
Согласно данным исследования, 34% респондентов проводят тренировки на улице один-два раза в неделю.
Так, 40% опрошенных занимаются бегом и спортивной ходьбой, 14% опрошенных любят кататься на велосипеде, 10% делают упражнения на оборудованных спортплощадках.
В опросе приняли участие 12 648 россиян.
Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как добиться от тренировок большего эффекта.