Заместители секретаря Совбеза России обсудят с 96 послами угрозы неонацизма и биолабораторий

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Заместители секретаря Совета безопасности России проводят в Москве встречу с 96 послами иностранных государств, с ними обсудят актуальные мировые проблемы и угрозы, в том числе неонацизм и закрытые биологические лаборатории.
Заместители секретаря Совбеза России обсудят с 96 послами угрозы неонацизма и биолабораторий
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

С послами будут общаться заместители секретаря СБ Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов.

Они «обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира», пишет ТАСС.

«В первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности», — пояснили в Совбезе.

Как отмечал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, одна из целей операции на Украине заключается в разгроме плацдарма неонацизма.

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