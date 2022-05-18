Заместители секретаря Совбеза России обсудят с 96 послами угрозы неонацизма и биолабораторий
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.
С послами будут общаться заместители секретаря СБ Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов.
Они «обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира», пишет ТАСС.
«В первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности», — пояснили в Совбезе.
Как отмечал секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев, одна из целей операции на Украине заключается в разгроме плацдарма неонацизма.