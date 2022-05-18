Заместители секретаря Совбеза России обсудят с 96 послами угрозы неонацизма и биолабораторий

Заместители секретаря Совета безопасности России проводят в Москве встречу с 96 послами иностранных государств, с ними обсудят актуальные мировые проблемы и угрозы, в том числе неонацизм и закрытые биологические лаборатории.

РИА Новости