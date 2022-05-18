В Ленинском районе Махачкалы уничтожены планировавшие теракт боевики
- РИА Новости
Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«Обнаруженным в районе электроподстанции бандитам было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В ходе боеконтакта двое бандитов были нейтрализованы», — приводит сообщение комитета РИА Новости.
На месте операции нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и граждан нет.
Как стало известно ранее, в Ленинском районе Махачкалы с 02:45 18 мая был введён режим контртеррористической операции.