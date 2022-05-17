Песков рассказал, купит ли Путин себе новый «Москвич»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, купит ли глава государства Владимир Путин себе новый автомобиль «Москвич», производство которого планируется возобновить в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Песков отметил, что «любой россиянин хочет иметь хорошую машину «Москвич».

По его словам, для этого «Москвич» должен стать хорошим автомобилем.

«Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», — заявил представитель Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

16 мая Минпромторг России сообщил, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.