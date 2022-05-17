Последний звонок в Кирове пройдёт 25 мая

Короткая ссылка
Последний звонок в Кирове состоится 25 мая. В 2022 году из школ города выпускаются более 6200 учащихся.
Последний звонок в Кирове пройдёт 25 мая
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.

Торжественные мероприятия будут организованы и на открытых площадках, и в помещениях, в том числе в актовых и спортивных залах.

Как напомнили в Департаменте образования, в регионе по-прежнему действуют ограничительные мероприятия по COVID-19.

В Ставропольском крае последние звонки для девятиклассников запланированы на 18 мая, а с 19 мая школьникам предстоит сдавать ОГЭ, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике регионального правительства.

«Поздравляю ребят с окончанием важного этапа в их жизни. Пусть знания, полученные в школе, помогут осуществить все планы. Никогда не останавливайтесь на достигнутом — стремитесь стать лучшими», — сказал министр образования Ставрополья Евгений Козюра.

Ранее сообщалось, что последний звонок в Челябинске состоится 25 мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить