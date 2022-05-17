Последний звонок в Кирове пройдёт 25 мая

Последний звонок в Кирове состоится 25 мая. В 2022 году из школ города выпускаются более 6200 учащихся.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на городскую администрацию.

Торжественные мероприятия будут организованы и на открытых площадках, и в помещениях, в том числе в актовых и спортивных залах.

Как напомнили в Департаменте образования, в регионе по-прежнему действуют ограничительные мероприятия по COVID-19.

В Ставропольском крае последние звонки для девятиклассников запланированы на 18 мая, а с 19 мая школьникам предстоит сдавать ОГЭ, передаёт «СвоёТВ» со ссылкой на управление по информполитике регионального правительства.

«Поздравляю ребят с окончанием важного этапа в их жизни. Пусть знания, полученные в школе, помогут осуществить все планы. Никогда не останавливайтесь на достигнутом — стремитесь стать лучшими», — сказал министр образования Ставрополья Евгений Козюра.

Ранее сообщалось, что последний звонок в Челябинске состоится 25 мая.