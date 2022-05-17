Мантуров: Renault передала завод властям Москвы за символическую плату

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Компания Renault передала властям Москвы завод в российской столице за символическую плату без возможности выкупа. Это не является национализацией, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Мантуров: Renault передала завод властям Москвы за символическую плату
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault», — цитирует министра РИА Новости.

Он также подтвердил, что французская компания по условиям сделки не сможет выкупить московский завод.

16 мая в Минпромторге сообщили, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

Ранее директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак заявил, что запуск производства автомобилей «Москвич» на бывшем заводе «Рено Россия» ожидается уже в этом году.

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