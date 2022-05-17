В Тамбовской области увеличилось производство пищевых продуктов на 5,4%
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Об этом информирует «Тамбовский курьер».
В сообщении говорится, что за первый квартал нынешнего года в регионе произвели 62 тыс. т сахара, что вдвое больше прошлогодних показателей.
Кроме того, за этот период предприятиями региона произведена почти 1 тыс. т кисломолочных продуктов, что в 2,3 раза больше тех показателей, которых удалось добиться в прошлом году.
Отмечается также, что Тамбовская область входит в десятку крупнейших производителей подсолнечника, сои, сахарной свёклы, сахара, муки, мяса скота и птиц в России.
Ранее kp.ru сообщал, что в Ростовской области планируют увеличить производство картофеля.