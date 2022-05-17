В Тамбовской области увеличилось производство пищевых продуктов на 5,4%

В Тамбовской области в первом квартале 2022 года увеличилось производство пищевых продуктов на 5,4%.

Об этом информирует «Тамбовский курьер».

В сообщении говорится, что за первый квартал нынешнего года в регионе произвели 62 тыс. т сахара, что вдвое больше прошлогодних показателей.

Кроме того, за этот период предприятиями региона произведена почти 1 тыс. т кисломолочных продуктов, что в 2,3 раза больше тех показателей, которых удалось добиться в прошлом году.

Отмечается также, что Тамбовская область входит в десятку крупнейших производителей подсолнечника, сои, сахарной свёклы, сахара, муки, мяса скота и птиц в России.

Ранее kp.ru сообщал, что в Ростовской области планируют увеличить производство картофеля.