Женский форум «Здоровье» пройдёт 26 мая в Подмосковье

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Женский форум «Здоровье» состоится 26 мая в Московской области. На форум ожидаются более 300 участниц.
Женский форум «Здоровье» пройдёт 26 мая в Подмосковье
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Об этом сообщает телеканал «360».

Ведущие специалисты в области медицины расскажут о профилактике болезней, здоровом сне, проблемах с иммунитетом и других вопросах.

Среди спикеров — президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова, вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

«Главная задача форума — помочь женщинам нашей страны быть более адаптированными, информированными в вопросах сохранения и поддержания собственного здоровья, а также здоровья своей семьи, особенно детей», — цитирует «Радио 1» пресс-службу регионального правительства.

Ранее сообщалось, что онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 мая.

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