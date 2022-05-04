Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 мая
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Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.
Программа включает выступления представителей делового сообщества, панельные дискуссии, разбор практических кейсов и историй становления бизнеса.
Также запланирован круглый стол на тему «Экспорт пищевой продукции».
Среди спикеров — бизнес-тренер Радислав Гандапас, тренер по речи и публичным выступлениям Седа Каспарова, эксперт по команде, профессиональный стартап-менеджер Владимир Маринович.
Ранее НСН сообщала, что предприниматели воспользовались онлайн-сервисами инвестиционного портала Москвы более полумиллиона раз.