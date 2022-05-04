Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» пройдёт 25 мая

Онлайн-форум «Деловой Севастополь 3.0» состоится 25 мая. Он будет посвящён развитию малого и среднего бизнеса.

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