«Авито Работа»: средние зарплаты нянь и хостесов выросли в апреле — мае

Средние зарплаты нянь выросли на 30%, хостесов — на 22%, мерчандайзеров — на 13% в апреле — начале мая 2022 года, заявили аналитики сервиса «Авито Работа».

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным сервиса, такие профессии популярны среди студентов. В целом по России средняя зарплата в группе специальностей для студентов составляет 35 тыс. рублей. За год этот показатель не изменился.

«Среди студентов популярна летняя подработка — отличная возможность дополнительного заработка и обретения нового опыта. Молодые люди охотно идут на офлайн-работы: устраиваются курьерами, нянями и кассирами. Работодатели легко принимают на работу соискателей без опыта, количество доступных предложений увеличивается ежегодно», — заявил управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.