«Авито Работа»: средние зарплаты нянь и хостесов выросли в апреле — мае

Короткая ссылка
Средние зарплаты нянь выросли на 30%, хостесов — на 22%, мерчандайзеров — на 13% в апреле — начале мая 2022 года, заявили аналитики сервиса «Авито Работа».
«Авито Работа»: средние зарплаты нянь и хостесов выросли в апреле — мае
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Sandro Di Carlo Darsa

Об этом сообщает газета «Известия».

По данным сервиса, такие профессии популярны среди студентов. В целом по России средняя зарплата в группе специальностей для студентов составляет 35 тыс. рублей. За год этот показатель не изменился.

«Среди студентов популярна летняя подработка — отличная возможность дополнительного заработка и обретения нового опыта. Молодые люди охотно идут на офлайн-работы: устраиваются курьерами, нянями и кассирами. Работодатели легко принимают на работу соискателей без опыта, количество доступных предложений увеличивается ежегодно», — заявил управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить