В Госдуме одобрили законопроект о бесплатном проезде детей в электричках

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о предоставлении права бесплатного проезда в электричках для детей от пяти до семи лет.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки к ФЗ «Устав железнодорожного транспорта России» будут дополнительной мерой поддержки семей с детьми.

Он отметил, что на данный момент только в 48 субъектах федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей от пяти до семи лет.

«Им предоставляется скидка 50—75% от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объёме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», — подчеркнул Володин.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период.