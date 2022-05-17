В Госдуме одобрили законопроект о бесплатном проезде детей в электричках

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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о предоставлении права бесплатного проезда в электричках для детей от пяти до семи лет.
В Госдуме одобрили законопроект о бесплатном проезде детей в электричках
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, поправки к ФЗ «Устав железнодорожного транспорта России» будут дополнительной мерой поддержки семей с детьми.

Он отметил, что на данный момент только в 48 субъектах федерации предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей от пяти до семи лет.

«Им предоставляется скидка 50—75% от действующего тарифа. Где такой льготы нет, родители вынуждены платить в полном объёме. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми», — подчеркнул Володин.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил расширить скидку на железнодорожные билеты для детей в летний период.

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