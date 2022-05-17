Адвокат Хурчакова назвала нюансы раздела ипотечного имущества при разводе
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Если имущество было приобретено в ипотеку до брака, в ряде случаев оно может считаться совместным, сказала специалист в беседе с сайтом Pravda.Ru.
Претендовать на свою долю или на часть средств, уплаченных по кредиту, нетитульный (не указанный в правоустанавливающих документах. — RT) супруг может в судебном порядке в течение трёх лет после развода.
Ипотека, оформленная в браке, делится так же, как и имущество, ведь ипотечный долг перед банком у бывших супругов совместный.
Ранее, как сообщала НСН, в Москве зафиксировали рекорд по ипотечным сделкам с начала года.