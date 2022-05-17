В Москве запустят производство инновационной косметики

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» осенью этого года готовится к запуску предприятие по производству инновационной косметической продукции.

Об этом пишет НСН.

«Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнёт выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей. Сумма инвестиций в проект составит более 170 млн рублей», — сообщил вице-мэр.

По его словам, цель производства — выполнить задачу насыщения рынка отечественной продукцией в тех сегментах, где высока зависимость от импорта.

Территория завода компании «Мезоформулa» на площадке ОЭЗ Москвы в Печатникaх состaвляет более 1,5 тыс. кв. м.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Тульской области открывают инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования.