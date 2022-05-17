В Москве запустят производство инновационной косметики
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Об этом пишет НСН.
«Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнёт выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей. Сумма инвестиций в проект составит более 170 млн рублей», — сообщил вице-мэр.
По его словам, цель производства — выполнить задачу насыщения рынка отечественной продукцией в тех сегментах, где высока зависимость от импорта.
Территория завода компании «Мезоформулa» на площадке ОЭЗ Москвы в Печатникaх состaвляет более 1,5 тыс. кв. м.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Тульской области открывают инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования.