В Москве запустят производство инновационной косметики

Короткая ссылка
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» осенью этого года готовится к запуску предприятие по производству инновационной косметической продукции.
В Москве запустят производство инновационной косметики
  • Gettyimages.ru
  • © Suriyan Tejasurintr / EyeEm

Об этом пишет НСН.

«Резидент столичной особой экономической зоны к концу 2022 года начнёт выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году запустит профессиональную косметическую линейку продукции для ухода за кожей. Сумма инвестиций в проект составит более 170 млн рублей», — сообщил вице-мэр.

По его словам, цель производства — выполнить задачу насыщения рынка отечественной продукцией в тех сегментах, где высока зависимость от импорта.

Территория завода компании «Мезоформулa» на площадке ОЭЗ Москвы в Печатникaх состaвляет более 1,5 тыс. кв. м.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщило, что в Тульской области открывают инженерный центр для создания отечественных запчастей для импортного оборудования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить