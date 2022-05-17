Эндокринолог Саввина рассказала, как пребывание на солнце влияет на уровень сахара в крови

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Эндокринолог Татьяна Саввина рассказала, что людям с сахарным диабетом стоит соблюдать меры предосторожности, находясь на солнце.
Эндокринолог Саввина рассказала, как пребывание на солнце влияет на уровень сахара в крови
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

В интервью Пятому каналу она уточнила, что солнечные ожоги приводят к развитию воспаления.

В ответ на него в организме вырабатывается самый мощный противовоспалительный гормон — кортизол, который, в свою очередь, вызывает повышение уровня сахара.

«Солнце полезно для нашего здоровья. Я напомню, что под воздействием ультрофиолета у нас в коже вырабатывается витамин D — то вещество, которое отвечает за правильную работу иммунной системы, за выработку её клеток и антител», — добавила при этом врач.

Ранее офтальмолог и эксперт комитета по охране здоровья Госдумы Татьяна Шилова в беседе с URA.RU рассказала о противопоказаниях к ношению контактных линз.

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