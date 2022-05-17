Эндокринолог Саввина рассказала, как пребывание на солнце влияет на уровень сахара в крови
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В интервью Пятому каналу она уточнила, что солнечные ожоги приводят к развитию воспаления.
В ответ на него в организме вырабатывается самый мощный противовоспалительный гормон — кортизол, который, в свою очередь, вызывает повышение уровня сахара.
«Солнце полезно для нашего здоровья. Я напомню, что под воздействием ультрофиолета у нас в коже вырабатывается витамин D — то вещество, которое отвечает за правильную работу иммунной системы, за выработку её клеток и антител», — добавила при этом врач.
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