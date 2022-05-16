Диетолог Русакова рассказала о полезных альтернативах фастфуда

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов, нутрициологов кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о полезных альтернативах фастфуда.
Диетолог Русакова рассказала о полезных альтернативах фастфуда
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«Мне бы хотелось, чтобы Россия вернулась к своим традиционным блюдам. У нас их много. Они более полезны. Это пельмени, вареники, блины с начинками. Они недолго готовятся», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, ещё одной альтернативой может быть картофель с различными начинками, но нельзя сказать, что это полезнее.

«Также бургеры могут заменить пироги, пицца. Есть различные рецептуры, в том числе бездрожжевые», — добавила Русакова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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