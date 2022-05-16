В МЧС заявили о повреждении почти 100 строений при пожаре в СНТ в Иркутской области
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«По состоянию на 16:15 мск пожар локализован, огнём повреждено 30 строений, 60 неэксплуатируемых построек», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Ранее пресс-служба Рослесхоза рассказала о ситуации с лесными пожарами в России в настоящий момент.
В апреле генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев, директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы, в беседе с НСН напомнил о штрафах за пожары на дачном участке.