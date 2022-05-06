Эксперт по выживанию Гегельский напомнил порядок действий при пожаре

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Эксперт по выживанию Олег Гегельский рассказал, что делать в случае пожара в помещении.
Эксперт по выживанию Гегельский напомнил порядок действий при пожаре
  • Gettyimages.ru

Если вы не знаете, что находится за дверью, открыть её стоит либо ногой, либо влажной тряпкой, в противном случае вы рискуете обжечься, посоветовал эксперт в беседе с Пятым каналом.

По его словам, рот при ЧП стоит прикрыть влажной тканью — так у человека повысятся шансы не потерять сознание при перемещении по охваченному огнём дому.

Передвигаться по задымлённому зданию необходимо ниже уровня задымления. Покинуть опасную зону нужно постараться как можно скорее, заключил Гегельский.

Ранее директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы генерал-майор внутренней службы МЧС России Ринат Еникеев в беседе с НСН напомнил о штрафах за пожары на дачном участке.

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