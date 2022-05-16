ЗВО опроверг утверждения о якобы движущейся в сторону границы с Финляндией военной технике

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Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) опровергла распространяемые в некоторых Telegram-каналах сообщения о якобы движущейся в сторону границы с Финляндией военной технике. Сообщение пресс-службы приводит РИА Новости.
ЗВО опроверг утверждения о якобы движущейся в сторону границы с Финляндией военной технике
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«В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии», — заявил представитель пресс-службы.

Также он отметил, что в составе военной техники, дислоцируемой в Выборгском районе, отсутствуют ракетные комплексы «Искандер», о которых говорилось в соцсетях.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло официальное решение о подаче заявки на вступление в НАТО.

Президент России Владимир Путин заявил, что непосредственной угрозы для России расширение НАТО за счёт Финляндии и Швеции не создаётся, но расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет ответную реакцию Москвы.

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