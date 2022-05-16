Суд Москвы подтвердил законность штрафа ФАС в 1,3 млрд рублей в отношении Booking.com
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию в картотеке арбитражных дел.
Уточняется, что суд отклонил кассационную жалобу нидерландской компании на принятое ранее решение двух судов нижестоящей инстации.
В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в размере 1,3 млрд рублей.
По данным ФАС, сервис Booking.com «навязывал российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров», согласно которым они должны были соблюдать паритет цен, наличия номеров и условий в поисковиках, туристических агентствах, а также на сайтах отелей.
Позднее компания выполнила предписание ФАС России об отмене паритета цен. Также она заплатила штраф в размере 1,3 млрд рублей.