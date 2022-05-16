В Курской области сняли все антикоронавирусные ограничения

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Власти Курской области сообщили об отмене всех ковидных ограничений на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и снижения заболеваемости коронавирусом.
В Курской области сняли все антикоронавирусные ограничения
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Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

«Учитывая, что у нас за прошедшие сутки всего вновь выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией 30, из них четыре человека были госпитализированы, а 140 человек были выписаны, принимаем решение о снятии всех ковидых ограничений», — сказал Старовойт.

Однако власти региона рекомендуют использовать защитные маски в закрытых помещениях при скоплении большого числа людей. 

В марте в Курской области был отменён масочный режим.

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