Названы самые популярные среди туристов регионы России

Москва стала самым популярным направлением у туристов за период с января по март 2022 года. Всего российскими и иностранными туристами было совершено 3,7 млн поездок. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

В топ-10 самых посещаемых также входят Краснодарский край (2 497 105), Ленинградская область (2 062 315), Московская область (1 796 154) и Санкт-Петербург (1 516 360).

Кроме того, много туристических поездок было совершено во Владимирскую область (749 745), в Татарстан (588 413), Тюменскую (580 576), Свердловскую (557 740) и Кемеровскую области (433 708).

Меньше всего путешествовали по таким направлениям, как Кабардино-Балкария (35 287), Марий Эл (31 526), Тува (24 177), Севастополь (24 010), Чеченская Республика (22 819), Магаданская область (11 637), Калмыкия (6924), Чукотский автономный округ (6125), Ненецкий автономный округ (Архангельская область) (4998), Еврейская автономная область (4098).

Всего с января по март 2022 года было совершено 24,1 млн поездок в пределах Российской Федерации.

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