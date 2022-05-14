Россияне рассказали, почему планируют провести летний отпуск на даче

Короткая ссылка
RT
Аналитики провели опрос и выяснили, что в этом году 80% россиян местом проведения отпуска выбрали дачу.
Россияне рассказали, почему планируют провести летний отпуск на даче
  • РИА Новости

Так, большинство респондентов (34%) рассказали, что любят проводить время на даче, поэтому останутся там на весь летний отпуск. 14% сделали такой выбор, потому что не имеют средств на поездку. Ещё для 13% такой отдых является ежегодной традицией. Столько же участников опроса ответили, что те направления, куда они хотели бы поехать, сейчас недоступны.

«12% останутся на даче, потому что решили экономить на поездках. 8% никуда не поедут, потому что на даче нуждаются в их помощи. 4% респондентов специально берут отпуск, чтобы доделать все дела на загородном участке», — говорится в исследовании.

Опрос провёл онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

В нём приняли участие 1602 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее социологическое исследование, проведённое компанией Rambler & Co, показало, что порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить