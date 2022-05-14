Россияне рассказали, почему планируют провести летний отпуск на даче

Аналитики провели опрос и выяснили, что в этом году 80% россиян местом проведения отпуска выбрали дачу.

Так, большинство респондентов (34%) рассказали, что любят проводить время на даче, поэтому останутся там на весь летний отпуск. 14% сделали такой выбор, потому что не имеют средств на поездку. Ещё для 13% такой отдых является ежегодной традицией. Столько же участников опроса ответили, что те направления, куда они хотели бы поехать, сейчас недоступны.

«12% останутся на даче, потому что решили экономить на поездках. 8% никуда не поедут, потому что на даче нуждаются в их помощи. 4% респондентов специально берут отпуск, чтобы доделать все дела на загородном участке», — говорится в исследовании.

Опрос провёл онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

В нём приняли участие 1602 респондента старше 18 лет из разных регионов России.

Ранее социологическое исследование, проведённое компанией Rambler & Co, показало, что порядка 81% россиян собираются провести летний отпуск в России.