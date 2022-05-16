Профессор Киселёв назвал причины, по которым сотрудники не просят повышения зарплаты
- Gettyimages.ru
- © Luis Alvarez
По его мнению, за этим стоит серьёзный страх — в первую очередь административного наказания.
«С этим феноменом я давно знаком, и в большинстве случаев это связано с тем, что люди не уверены в себе в первую очередь и не чувствуют той смелости, которая нужна, чтобы сказать начальнику: повышай зарплату, или я уйду. Особенно, когда люди работают по найму, когда они находятся буквально в отношениях «подчинённый — руководитель», то эта неуверенность актуализируется в том, что сказать, что их не удовлетворяет уровень зарплаты и что они хотят больше, потому что больше делают, большинство не могут», — объяснил эксперт.
Как ранее сообщал Inforeactor, эксперты сервиса «Работа.ру» назвали топ-10 лучших городов России для тех, кого интересует удалённый способ заработка без трудоустройства в штат.