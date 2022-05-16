Профессор Киселёв назвал причины, по которым сотрудники не просят повышения зарплаты

Профессор практики Центра предпринимательства и инноваций Сколтеха Максим Киселёв в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал результаты опроса, согласно которым более четверти россиян не видят смысла просить повышения зарплаты у руководства.

По его мнению, за этим стоит серьёзный страх — в первую очередь административного наказания.

«С этим феноменом я давно знаком, и в большинстве случаев это связано с тем, что люди не уверены в себе в первую очередь и не чувствуют той смелости, которая нужна, чтобы сказать начальнику: повышай зарплату, или я уйду. Особенно, когда люди работают по найму, когда они находятся буквально в отношениях «подчинённый — руководитель», то эта неуверенность актуализируется в том, что сказать, что их не удовлетворяет уровень зарплаты и что они хотят больше, потому что больше делают, большинство не могут», — объяснил эксперт.

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